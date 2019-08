Niet iedereen is blij met polderplan voor kermissen in Meierijstad

Historie van gijzelaars­kamp Beekvliet wordt in ere hersteld

1 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - De historie van het gijzelaarskamp in seminarie Beekvliet is er één van nationale importantie en allure, maar is anno 2019 in de vergetelheid geraakt. Sint-Michielsgestel gaat de leegstaande Beekvlietboerderij inrichten als grote tentoonstellingsruimte, waar de periode 1942-1944 in woord en beeld wordt gebracht.