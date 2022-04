Niet meer met het busje, maar zelf met de trein naar nieuwe ‘dovenschool’

Met de verhuizing start komend schooljaar een nieuw tijdperk. De dove en slechthorende leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich ontwikkelen binnen een unieke vorm van inclusiever onderwijs. „Een veilige haven”, aldus Sandra Hommers, directeur van Kentalis Compas College, „waar zij stressvrij kunnen communiceren (in gebarentaal, red.) en genieten van een gelijkwaardig aanbod in opleiding door de samenwerking met De Brug en Cambium College De Waard. Deze reguliere scholen zitten met ons op de onderwijsboulevard in Zaltbommel.” Ook reformatorische scholengemeenschap Gomarus is daar gevestigd.