‘Niet meer overlast dan anders bij en op landgoed Haarendael in Haaren’

De zolder is leeg, het magazijn van de kringloop overvol: ‘Maar 48 uur lang van spulletjes afblijven’

20 mei DEN BOSCH/BOXTEL - De mensen die zich achter de schermen uit de naad werken voor de kringloopwinkels van Vincentius, behoren vaak tot de coronarisicogroep. En dus was het nog even spannend of Vincentius open zou gaan: veel medewerkers zijn op leeftijd of hebben gezondheidsklachten. Maar een supervrijwilliger ben je niet zomaar en dus sjouwen zij zich een ongeluk om alles voor de opening op tijd geregeld te krijgen.