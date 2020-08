Niet per se voor ‘geitenwollensokken’: 22 duurzame en sociale huizen op de Kleine Aarde

BOXTEL - 22 goedkope huurhuizen van de woningbouwcorporatie, die ook nog eens goed zijn voor het milieu. En ze verschijnen op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel, waar al vijftig wordt gepionierd op het gebied van duurzaamheid. ‘Het liefst zouden we morgen al beginnen’, zegt woonstichting JOOST.

Nee, de toekomstige bewoners hoeven niet per se geitenwollen sokken te dragen. Eerder Happy Socks. Want het te bouwen complex met 22 huurappartementen op het terrein van voormalig milieucentrum De Kleine Aarde in Boxtel is weliswaar straks extreem duurzaam en zeker zo innovatief, het wil niet zeggen dat er slechts plaats is voor alleen de belijders van dat ‘geloof’.

,,Vooral niet”, zegt Niels Vader, projectontwikkelaar bij woonstichting JOOST, opdrachtgever voor de bouw. ,,Wij willen dat het stimuleert tot ander gedrag, van iedereen. Dat wij zorgen voor een duurzame, comfortabele woonomgeving en dat mensen dat aanvullen door verantwoord om te gaan met afval en voedsel bijvoorbeeld.”

JOOST ging voor het bijzondere complex in zee met Heijmans Bouw en FAAM Architecten. En ook Waterschap De Dommel doet mee. ,,Een cadeautje om hier aan mee te kunnen werken”, zegt Marlies Zuidam van FAAM. En Niels Struijcken van Heijmans: ,,Het is voor ons een manier om de volgende stap van bouwen in de nabije toekomst te ondervinden.”

Of een dergelijk ambitieus project wel past bij een ordentelijke sociale verhuurder als JOOST? ,,Reken maar van wel”, aldus Vader. ,,Ook voor ons is het zaak zo duurzaam als mogelijk te bouwen. En te leren bouwen. In het belang van onze huurders. Voor hun gezondheid en leefgenot en uiteindelijk ook hun portemonnee. Zaken die op De Kleine Aarde worden bedacht en gerealiseerd, kunnen we straks dankbaar toepassen in onze andere woningen bij groot onderhoud bijvoorbeeld.”

Als voorbeeld: ,,Normaal gaan we er vanuit dat een gebouw in vijftig jaar wordt afgeschreven. Het project op De Kleine Aarde kan misschien wel twee keer zo lang mee. Door ander gebruik van materiaal. En is ook gemakkelijker aan te passen aan een veranderende vraag. Nu zijn het appartementen, maar we kunnen er eventueel eenvoudig eengezinswoningen van maken. Ook dat is duurzaam. Want dan hoeft er niet gesloopt en weer herbouwd te worden.”

De ontwikkelaars zien het complex ook als een peilstok die in de markt wordt gestoken. ,,Wat is er verkrijgbaar aan herbruikbaar materiaal en hoe dichtbij?”, zegt Struijcken. ,,En hoe krijgen we het voor elkaar? Bijvoorbeeld om nieuwe aluminium kozijnen te laten maken van oude. En dat om de hoek, in dit geval Rotterdam, voor elkaar te krijgen.”

Er worden veel bijzondere technieken toegepast. Zoals een watersysteem dat niet is aangesloten op de riolering. Een getrapt systeem met een helofytenfilter vangt het regenwater op en zuivert ook het ‘grijze’ (douche)water dat zo weer klaar wordt gemaakt voor hergebruik. Het ‘zwarte’ (wc)water gaat naar een vacuümopslag en vervolgens naar een biomassacentrale in Tilburg om daar een nieuw leven te krijgen als energie. ,,Voor het waterschap van belang voor de toekomst, maar ook voor ons als Joost. Zulke vacuümtoiletten zijn wellicht weer toepasbaar straks in ook gewone woningen.”

De procedure voor het innovatieve complex loopt. Het bestemmingsplan is nog niet klaar, JOOST is al wel eigenaar van de grond. Vader hoopt dat er ‘ergens’ volgend jaar begonnen kan worden met bouwen. ,,Het liefst zouden we natuurlijk morgen beginnen”, zegt hij. ,,Maar dat is op dit moment niet reëel. Je merkt wel dat er enthousiasme is. Dat mensen zich nu al melden om er te gaan wonen.”

Hout als basis van De Kleine Aarde Het appartementencomplex op De Kleine Aarde wordt opgetrokken uit hout. ,,In veel landen is hout heel gangbaar. Wij zijn een kleiland, gericht op baksteen en beton. En dus is het in Nederland bijzonder. Bij sociale woningbouw is het voor zover ik weet niet eerder gebruikt”, zegt architect Marlies Zuidam. Hout is vooral ook duurzaam. Gemakkelijk te vervangen en te repareren en ‘om de hoek’ verkrijgbaar. In dit geval wordt het hout gebruikt van de populieren die langs rijksweg A2 stonden. Houtbouw is bovendien ‘stikstof-vriendelijk’. ,,Neemt dat op, terwijl er bij maken van beton juist CO2 vrijkomt. Beter voor milieu en de gezondheid dus.” Het gebouw wordt daardoor veel duurzamer. Gaat misschien wel twee keer zo lang mee. ,,En is ook makkelijker aan te passen aan veranderende vraag. Komt er bijvoorbeeld meer behoefte aan eengezinswoningen, dan is het gemakkelijk om van de 22 appartementen 9 woningen te maken. Je zaagt een gat in de verdieping en plaatst een trap. Met die mogelijkheid houden we ook rekening.” Water De appartementen zullen niet worden aangesloten op de riolering, maar een eigen systeem krijgen. Regenwater wordt opgevangen op het groene dak en trapsgewijs ‘verwerkt’. Richting planten met diepe wortels die het water langer vasthouden en de bodem langer nat. Een deel gaat ook naar poeltjes en de rest de grond in. ,,Daarmee helpen we de biodiversiteit. En doen we iets aan hittestress”, vertelt Niels Struijcken van Heijmans. Het systeem voorziet er ook in water op het dak vast te houden, wat weer voor koeling zorgt. Het grijs afvalwater, onder meer van douchen en wasmachine, wordt getransporteerd naar onder meer een helofytenfilter en zo weer gereed gemaakt voor hergebruik op het terrein. ,,Het waterschap kijkt mee naar de kwaliteit, ook om zo de toepasbaarheid op andere plekken te onderzoeken.” Het ‘zwarte’ water, van de wc, gaat richting vacuümopslag en wordt weggebracht naar een biomassacentrale in Tilburg waar wordt gekeken of dat afval bruikbaar is voor het opwekken van energie. Ecologie Uitgangspunt voor de ecologie rond het complex is: hoe kan het gebouw bijdragen aan verbeteren daarvan? Van tevoren is het terrein nauwkeurig in kaart gebracht. Wat is er? Welke planten? Welke zijn bijzonder? Welke diersoorten? Salamanders, vlinders, vissen, insecten, poelkikkers, planten en bomen. Met alles is rekening gehouden. Tot in de gevels toe. ,,Daar komen nestmogelijkheden voor vogels en ook vleermuizen. Je kunt nestkasten hangen, maar ook meer natuurlijke plekken bieden”, aldus Niels Vader van JOOST, volgens wie dergelijke concepten ook in ‘regulier’ groot onderhoud inmiddels zijn overgenomen. De poelkikker krijgt speciale leefgebieden bij het complex, zoals dat ook geldt voor de wezel. Er komt een insectenhotel, de gierzwaluw krijgt speciale aandacht en er komt struweel. ,,Het gebouw wordt helemaal ingepast in de omgeving. Ook nog eens op zo’n manier dat de tweede verdieping via een looproute bereikbaar is en we dus geen lift nodig hadden.”