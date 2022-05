Niet tegen, maar mét elkaar en overheid: bewoners De Ruiting maken van buurtschap groene oase

ESCH - Op bezoek bij pa en ma in de zorghoeve, verblijven in de bed and breakfast aan de overkant en dan lekker veel wandelen in de natuur. Een groep bewoners van De Ruiting in Esch investeert al jaren vrijwillig tijd en geld om van hun buurt een groene oase te maken. ,,We willen wat moois achterlaten voor de buurt en de volgende generatie.”