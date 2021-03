Niets is hetzelfde bij deze verkiezingen, merkt Carola

Stel, Ria van Veghel uit Wijbosch is 74 jaar en wil komende week met haar stem mede bepalen welke 150 Nederlanders na de verkiezingen in de Tweede Kamer komen. Op welke manieren kan zij dat doen? ,,Heb je even?”, reageert Carola Govers (53), projectleider verkiezingen bij de gemeente Meierijstad. ,,Dan kan ze vanaf 10 maart al haar stem uitbrengen via briefstemmen omdat ze ouder is dan 70 jaar. Ook kan ze een machtiging geven aan iemand die zij helemaal vertrouwt. Ze kan op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart al ‘vroegstemmen’ bij een van de vijf stembureaus in Meierijstad die dan al open zijn. Of bij een van de drive-in stembureaus in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. En dan kan Ria ook nog ‘gewoon’ op woensdag 17 maart gaan stemmen.”