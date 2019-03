Niets moet, alles mag bij walking hockey in Schijndel

SCHIJNDEL - Na het succesvol opzetten van een walking football-team pakt Schijndelaar Wim Vermeulen nu door met walking hockey. Meierijstad is hierdoor de eerste OldStars Sport-gemeente in het land.

Fitter worden, maar vooral lol hebben. Dat is de insteek van de landelijke organisatie OldStars Sport, verbonden aan het Nationaal Ouderenfonds. Het draait bij OldStars Sport vooral om sociaal bewegen. Na de introductie van walking football (wandelvoetbal) zet OldStars nu zijn zinnen op walking hockey, maar ook op walking tennis, walking volleybal en walking basketbal.

Twee walking-sporten

Meierijstad wordt de eerste OldStars Sport-gemeente, want hier zijn binnenkort voor het eerst twee walking-sporten: voetbal en hockey.

Wim Vermeulen (77) uit Schijndel is een warm voorstander van deze wandelsporten voor ouderen. Zo nam hij een jaar terug het initiatief voor walking football bij Avanti'31 in Schijndel. Hij benaderde zijn plaatsgenoten Yvonne Korsten-Kooijmans (53) en Dorine van den Berg-van Aarle (54) om als ambassadeurs voor walking hockey op te treden en op jacht te gaan naar aspirant-leden.

Het tweetal hockeyt al sinds hun prille jeugd en won Europese en wereldtitels met Masters Hockey voor 45- en 50-plus. Dat tekent hun deskundigheid; toch hoeven sporters om bij walking hockey te gaan, nooit een stick aangeraakt te hebben.

Iedereen mag meedoen

Korsten: ,,Iedereen mag meedoen, ervaring met hockey is niet nodig. Samen bewegen en plezier hebben, is de kern. Vroeger was ik helemaal op mezelf en mijn sport gefocust, tegenwoordig geniet ik van het sociale aspect van sporten. Bewegen is goed voor je lijf, maar houdt ook je geest gezond. Bovendien heb je sneller een klik met leeftijdsgenoten.''

Vermeulen heeft nu een jaar ervaring met zijn wandelvoetbalteam: ,,Je bent samen in de buitenlucht bezig; niets hoeft, alles mag. Je ziet vriendschappen ontstaan en kleinkinderen komen hun opa of oma aanmoedigen. Enkele teamleden wonen in de buurt van waar vorig jaar een schietpartij was. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, die mensen hadden echt iets te verstouwen. We beginnen de training sowieso met een half uurtje koffie drinken, maar als dat een uur wordt, is het ook prima.''

Mannen én vrouwen

Van den Berg: ,,Het sociale aspect is misschien wel het belangrijkst, je hoort erbij. We vinden het ook super dat walking hockey met mannen én vrouwen is; je begint als klein kind in gemengde teams en als senior kom je daar weer op uit.''

Een competitie opzetten lijkt een logisch vervolg maar is juist niet de bedoeling, aldus Vermeulen: ,,Ik ben daar geen voorstander van, het gaat niet om presteren maar om meedoen. Een vriendschappelijke wedstrijd kan natuurlijk altijd." Vermeulen probeert de twee hockeysters te verleiden het nieuwe walking hockeyteam te gaan trainen, aan zijn aanstekelijke enthousiasme zal het niet liggen. Vermeulen: ,,Op maandag 25 maart is de informatieavond bij hockeyclub De Hopbel in Schijndel. Inschrijven kan dan ook. Er is weinig voor nodig om te starten, alleen sportschoenen met profiel en een bidon. Dus kun je bewegen? Doe dan mee!''

In april wil Vermeulen beginnen met de eerste inlooptrainingen. De spelregels zijn simpel: wandelen in plaats van rennen, het veld is klein en ze spelen alleen lage ballen.