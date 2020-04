Niets te doen in meivakantie? Kinderen kunnen parket leggen voor Brabantse titel

Boxtelse ‘Pyromien­tje’ (40) wil liefst maximaal een jaar tbs: ‘Het gaat steeds een stukje beter’

16 april DEN BOSCH - De Boxtelse vrouw die in 2018 werd veroordeeld tot tien maanden celstraf en tbs met voorwaarden voor het stichten van zes autobranden in Boxtel heeft volgens een psychiater nog een lange weg te gaan. De moeder (40) van vier kinderen stond donderdag terecht om na te gaan of verlenging van tbs noodzakelijk is.