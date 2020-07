Nieuw bouwplan in je achtertuin? Liempdenaren voelen zich allesbehalve gehoord

LIEMPDE - Bewoners van de Bosscheweg in Liempde voelen zich in de kou gezet. Een bouwplan komt in hun achtertuin en naar hun belangen wordt niet omgekeken, is de klacht. Maar zegt de wethouder: ‘Als we bij het ontwikkelen van bouwplannen het iedereen naar de zin moeten maken ...’

Is het starheid van gemeente? Speelt er rancune? Waarom slagen gemeente en projectontwikkelaar er maar niet in rekening te houden met de belangen van omwonenden? De Liempdse families Saris, Van Wijk en Van Boxtel vragen het zich af. Hardop en al jaren.

Van het welbekende kastje naar de muur

Want waar ze rekenden op een luisterend oor bij 'meewerkend Boxtel' voor hun problemen met het bouwplan Zonneweide-west in hun achterland, werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. ,,De projectontwikkelaar heeft de ruimte gekregen en de gemeente kijkt weg als het plan problemen veroorzaakt voor omwonenden", aldus een van de bewoners, Carla van Wijk, deze week tijdens de gemeenteraadsvergadering.

‘Geen enkel huis bouwen’

Het is een schets van de situatie waarin wethouder Peter van de Wiel zich totaal niet herkend. Volgens hem is uit en te na gesproken over dit plan. Is het diverse keren na die overleggen nog aangepast en zijn vijf van de zes omwonenden uiteindelijk tevreden gesteld. ,,Als we bij het ontwikkelen van bouwplannen het iedereen naar de zin moeten maken, dan voorspel ik dat er geen enkel huis meer gebouwd gaat worden in Boxtel", stelde de wethouder deze week naar aanleiding van vragen van een aantal raadsleden.

Vertraging?

Desondanks zegde hij toe nog een keer met zijn ambtelijke adviseurs naar de invulling van het plan te willen kijken om wellicht ook de laatste plooien glad te strijken. ,,Misschien voorkomen we zo een procedure die eindigt bij de Raad van State in Den Haag en voor veel vertraging kan zorgen", stelde CDA-fractievoorzitter Vera Brouns onder meer.

Het probleem in Zonneweide-west (11 appartementen, 18 woningen) spitst zich toe op een uitweg voor de omwonenden. Die hebben allen diepe achtertuinen en willen die wellicht in de toekomst benutten voor ook woningbouw. Een mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt. Daarvoor zijn echter uitritten nodig. Vijf van de zes krijgen die, Van Wijk niet. Zij is aangewezen op grond van haar buren voor een eventuele uitrit.

Grote financiële gevolgen

Dat mogelijk maken is volgens de bewoners heel goed mogelijk door een brandgang te verbreden waardoor Van Wijk wel een uitrit kan realiseren. ,,Daarmee blijft het plan verder intact", stellen de bewoners, die elkaar blijven steunen en zeggen zich niet uit elkaar te laten drijven door de gang van zaken. ,,Het plan aanpassen zoals de bewoners willen, kost een of zelfs twee woningen en dus daardoor zijn de financiële gevolgen te groot", is de mening aan de andere kant.

Na aandringen van raadsleden gaat Van de Wiel er nog een keer goed naar kijken. ,,Maar alvast: als het advies is: niet doen want het plan komt daarmee in gevaar, dan zetten we er echt een punt achter. Want het bouwbelang weegt voor mij zwaar."

