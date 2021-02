Nieuw college van Boxtel belooft goed samen te werken: ‘Met elkaar, burgers en ondernemers’

En dan ineens staat er pal voor je woning een ‘tankstati­on’: ‘Dit kan toch niet?’

19 februari SCHIJNDEL - Paul Sluijpers kan er nog steeds niet over uit. Opeens was zijn uitzicht vanuit zijn woning in Schijndel verpest, want er werd een elektrische laadpaal geplaatst. ,,En ik wist van niets.” Dit kan meer inwoners van Meierijstad overkomen, want ook hier rukken laadpalen op.