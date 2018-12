Nieuw evenement in Boxtel: Onbeperkt On Stage

,,Het leven is goed in het Brabantse land...’’ Terwijl Stefan van de Laak zaterdag in de Tijberzaal in Boxtel vol overgave trompet speelde, werd hij begeleid door het leerlingenorkest van de Gildenbonds. Er werd druk gerepeteerd voor de eerste editie van Onbeperkt On Stage, dat begin februari plaatsvindt.