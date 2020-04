Nieuw Herlaer wil de zon duurzaam laten schijnen op bijna 6000 panelen

Familie Pijnenburg van Landgoed Nieuw Herlaer kan de weg naar een duurzaam Sint-Michielsgestel een flinke stap vooruit helpen. Er zijn plannen om op het landgoed in twee weilanden bijna 6000 zonnepanelen te leggen. Een deel ervan komt op een nieuw te bouwen veldschuur, waar straks ook onderdak wordt geboden aan een flink aantal bijenkasten.

Quote We doen het niet in één keer, maar in fasen Jan-Willem Pijnenburg, Nieuw Herlaer

Jan-Willem Pijnenburg ontvouwt de plannen van de familie op het landgoed. ,,We doen het natuurlijk niet allemaal in een keer. Het gebeurt in fasen. En in fase een gaan we de veldschuur maken met daarop 126 panelen. Die horen bij de eerste fase van in totaal 2400 zonnepanelen aanleggen. Later volgen nog eens 3554 panelen in fase twee. We hebben daarvoor twee weilanden ter beschikking.”

Volledig scherm De buurt ziet straks niks van alle zonnepanelen bij Nieuw Herlaer. © Domien van der Meijden

De buurt hoeft er niet veel van te zien, van al die panelen in het landschap. ,,De weilanden zijn omgeven door beukenhagen die hoog genoeg zijn. En tussen de panelen brengen we flinke stroken aan met bloemrijk kruidenmengsel. Daar kunnen dan de bijenvolken van leven die in bijenkasten onder de overstek van de veldschuur komen staan. Onze buren op landgoed Bleijendijk hebben ook nogal wat bijenvolken. Dat willen wij hier ook.”

Volledig scherm De zonnepanelen komen bij het landgoed deels op het dak van een nieuw te bouwen veldschuur, maar grotendeels in het weiland achter een beukenhaag. © Domien van der Meijden

Zaak is volgens Jan-Willem Pijnenburg wel dat de gemeente Sint-Michielsgestel haar nieuwe duurzaamheidsvisie op tijd klaar heeft. ,,Wij willen namelijk meeliften op de nieuwe subsidiemogelijkheden die in september in het kader van de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) worden verstrekt. En dan moet ons plan passen in de duurzame energievisie van de gemeente. Dus er is wat haast geboden.”

Volgens Enexis is er capaciteit via kabels aan de Venstraat

De weilanden hebben nu nog een landbouwbestemming maar moeten van functie veranderen voor de aanleg van het zonnepark. Via de duurzaamheidsvisie kan dat geregeld worden. Ondertussen heeft Pijnenburg alle vergunningsaanvragen klaarliggen of zijn die al onderweg. ,,Met Enexis hebben we uiteraard ook gesprekken gehad. Want het moet in ons buitengebied ook mogelijk zijn om energie terug te leveren aan het net. En dat is blijkbaar goed mogelijk via kabels op de Venstraat. Daar is nog ruimte.”

Volledig scherm Buurt kan straks ook groene stroom inkopen door deelname aan het project. © Domien van der Meijden