Nieuw Keltisch kruis voor Protestantse Gemeente Boxtel

BOXTEL - Een eyecatcher is het: het gloednieuwe Keltische kruis, gemaakt door de Boxtelse beeldhouwer Marten Groen. Op zaterdag 19 september wordt het symbool onthuld in de Sint Petrusbasiliek.

Het kruis van Groen vormt de afsluiting van het vredesproject Voetstap van de Protestantse Gemeente Boxtel, waarin de ontmoeting tussen culturen centraal stond. Het symbool is bedacht door de Boxtelse beeldhouwer en de voormalige predikant van de protestantse gemeente, Corrie Terlouw. ,,Het Witte Huis is van dezelfde steen gemaakt. Het heet Bianco di Mare.''

Op het Keltische kruis zijn twaalf symbolen te zien die terugvoeren op diverse religies en culturen. ,,Corrie gaf enkele lezingen over Iona, een bedevaartsoord voor de kust van Schotland'', vertelt Groen over zijn inspiratie. ,,Heel boeiend, en dat is de reden dat het een Keltisch kruis is geworden.''

Het gilde De Letters van Utrecht

Groen liet zich niet alleen inspireren door het verhaal van Terlouw. Ook zijn lidmaatschap van het gilde De Letters van Utrecht en zijn voorliefde voor het uithakken van letters droegen hieraan bij. ,,Elke zaterdag houwt een van de steenhouwers die lid is van dit gilde een letter uit in een straatsteen. Nu nog langs de Oudegracht. Het is een gedicht voor de toekomst, nooit af en wordt dus steeds langer. Je bent twee keer per jaar aan de beurt. Letters zijn ook een soort symbolen, net als in dit Keltische kruis.''

Eigenlijk zou de onthulling van het kruis een halfjaar eerder zijn, maar corona gooide roet in het eten. Nu wordt het symbool op 19 september onthuld. Het is de bedoeling dat het kruis na de onthullend 'een reizend bestaan zal leiden en beschikbaar is voor diensten, meditatieve bijeenkomsten en lezingen'.

De onthulling, met het thema Vrede in het voetspoor van Abraham/Ibrahim, is van 16.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.