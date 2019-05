Nieuw onderzoek winkelcentrum Oosterhof in Boxtel: renovatie niet negatief voor andere ondernemers

Het ene rapport is het andere niet. Onderzoeken van de 'concurrenten' van de ondernemers van winkelcentrum Oosterhof naar de gevolgen van de renovatie en uitbreiding van het centrum in de Boxtelse wijk Oost, betitelden die onlangs als desastreus. De supermarkt in het nabije Liempde zou erdoor zelfs het loodje leggen. En de leegstand in het centrum van Boxtel, toch al groot, zou exceptionele vormen aannemen.

Wie betaalt, bepaalt

Echter, een woensdag openbaar gemaakt onderzoek, door BRO verricht in opdracht van 'Oosterhof' zelf, komt met een heel andere conclusie. De uitbreiding en vernieuwing van het gedateerde winkelcentrum, en met name de forse vergroting van de aldaar gevestigde supermarkt Jumbo, hebben geen invloed op de concurrentie. Er zal geen sprake zijn van nieuwe leegstand in het centrum en al helemaal niet van sluiten van collega-supermarkten. De plannen zorgen vooral voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk wijkwinkelcentrum met aanvaardbare effecten op de omgeving.

Het aloude adagium 'wie betaalt, bepaalt' klonk deze week niet voor niets aan de tafel van de gemeenteraad waar een van de onderzoeken ter sprake kwam. Het college heeft ondertussen kennis genomen van de tegengestelde adviezen die uit de rapporten voort zijn gekomen.

Worstelen

Het stemde eind vorig jaar in met de laatste versie van de plannen voor Oosterhof waarover al twintig jaar wordt gesproken. Ook al is in dat plan opgenomen dat Jumbo met meer mag uitbreiden dan de vijftien procent die het gemeentelijk beleid toestaat. De toekomst van het centrum is daarmee gediend en verdwijnen van Oosterhof zou dramatisch zijn voor de leefbaarheid van de wijk, waren daarbij gedachten.