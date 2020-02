Nieuw Snollebollekes-festival in Best binnen kwartier uitverkocht: kaarten direct op Marktplaats

Wat doe je met al die lege kerken?

10:23 BOERDONK - Jan Kerkhof verwacht dat ‘zijn’ kerk in Boerdonk binnen enkele jaren de deuren sluit. En dat geldt voor meer van de 22 kerken in Meierijstad, waarvan de helft al niet meer in gebruik is. ,,We mogen blij zijn als we vier kerken overhouden.” Hij pleit voor betere afspraken over de toekomst van kerkgebouwen.