Nieuwbouw Elde College Schijndel niet eerder dan in 2025

SCHIJNDEL – De vervangende nieuwbouw van het zogenoemde gebouw B van het Elde College in Schijndel is er pas op z’n vroegst in 2025.

Schoolleiding en gemeente hebben een paar jaar geleden wel gesproken over het naar voren halen van de bouwplannen. Maar de gemeente laat weten dat toch de planning wordt aangehouden zoals die is vastgelegd in Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037, waarmee de raad heeft ingestemd.

,,Concreet betekent dit dat in 2023 een voorbereidingskrediet beschikbaar wordt gesteld, gevolgd door een realisatiekrediet in 2025, waarna de bouw kan starten”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Op dit moment zijn de gemeente en Elde College in gesprek over de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. ,,Met dit krediet dient een bouwplan te worden opgesteld dat klaar is voor aanbesteding; dit betekent dat het Elde College zelf met onder anderen een architect en andere adviseurs aan de slag kan gaan om te komen tot een ontwerp en vervolgens tot een aanbesteding met aannemers.”

Gebouw uit 1975

Het B-gebouw van het Elde College dateert uit 1975. In dit gebouw zijn havo en vwo ondergebracht, alsmede onder meer de kantoren voor bestuur en directie en de personeelskamer. De school nam in 2015 een nieuw gebouw (E) in gebruik in het Kloosterpark voor de leerjaren 1 en 2 van het vmbo.

Nadenken over het naar voren halen van de bouw was aan de orde omdat het in stand houden van het B-gebouw tot aan de sloop mogelijk verhoudingsgewijze te duur zou zijn voor de school.

Het Elde College heeft ook in Sint-Michielsgestel een schoolgebouw staan dat moet worden vernieuwd.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.