Nieuwe aanpak moet kinderen in armoede beter helpen

SINT-MICHIELGESTEL - De Klijnsmagelden. Sint-Michielsgestel krijgt jaarlijks vanuit het Rijk rond de 90.000 euro om gezinnen met kinderen in armoede een flinke zet in de rug te geven, zodat ze beter mee kunnen doen in de maatschappij. Maar veel geld voor die kindpakketten blijft nu op de plank liggen. Een nieuwe aanpak moet helpen om die armoede bij kinderen op te sporen en ze te helpen.

Het doel is prachtig. Klijnsmagelden worden sinds 2017 aan gemeenten doorgesluisd door het Rijk om kinderen in arme gezinnen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met de aankoop van een nieuwe, dure laptop, een fiets om naar school te kunnen, of bijdragen voor het deelnemen aan een voetbalclub of culturele activiteit zoals een muziek- of dansles. Zodat ook kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen in de maatschappij en niet aan de zijlijn blijven staan vanwege armoede.

Nieuwe aanpak

Sint-Michielsgestel had het organiseren van een netwerk dat zoekt naar arme kinderen bij vrijwilligers van de Vincentiusvereniging ondergebracht. Wethouder Ed Mathijssen: ,,En bij de uitvoering van dat werk bleek dat de praktijk weerbarstig is. Het niet simpelweg een paar formuliertjes invullen en hupsakee. Het is soms moeilijk omdat mensen in stille armoede leven en niet te koop lopen met hun smalle beurs. Ze zijn moeilijker vindbaar. En Vincentius beschikt dan niet over een heel breed netwerk. Zij gaven de opdracht aan ons terug. Dus moest er een nieuwe aanpak komen.”

Groter bereik

Mathijssen kwam daarom uit bij een logische partij, Bint Welzijn & Ondersteuning. ,,Zij zijn breed en diep geworteld in de Gestelse dorpen met de wijkteams, hebben goede contacten met de Voedsel- en Kledingbank, met een heel breed scala aan netwerken. Door hier de uitvoering neer te leggen, denken we een veel groter bereik te halen. Want we weten dat er veel kinderen in armoede zijn. Het landelijke cijfer ligt op acht procent. Het zou wel gek zijn als er in Sint-Michielsgestel ook niet een groep kinderen in armoede leeft. En het geld is daar voor bestemd. Dat geven we niet uit aan lantaarnpalen als dat niet op zijn plek komt.”

Kwetsbaar

Rita van de Wouw van Bint Welzijn & Ondersteuning is blij met de stap. ,,Nu de scholen zijn begonnen, gaan we hier ook intensief mee aan de slag. ,,Wij leiden drie mensen op die hiermee aan de slag kunnen. Die voeren straks een lichte inkomenstoets uit. Vaak gaat met om kwetsbare eenouder-gezinnen of gezinnen met een niet-Westerse achtergrond die vaak de taal moeilijk spreken. Daarvoor kunnen we tolken inzetten om hen vooruit te helpen.”

Beter opsporen

Bint Welzijn & Ondersteuning heeft al een zeer breed en gedegen netwerk waarbij andere kunnen helpen om armoede onder kinderen te signaleren. ,,We hebben uitstekende contacten via onze buurtsportcoaches bij sportclubs. Goede contacten in het onderwijs, met gemeenschapshuizen en de wijkteams in de wijken. Er is ook een armoedenetwerk opgezet. Met al die instrumenten moeten we kinderen in armoede beter op kunnen sporen en hen kunnen helpen. Er liggen nu al wat aanvragen.”

Van de Wouw vertelt dat Bint Welzijn tot eind 2022 de nieuwe werkwijze uitvoert en dan kijkt of het al meer resultaat oplevert dan het de laatste jaren heeft gedaan. ,,Dan weten we of deze nieuwe manier van werken ook wat oplevert.”