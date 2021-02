Het is een beetje zoals met Prinsjesdag, zei formateur Fons Naterop vrijdag in de raadzaal bij de officiële presentatie van het nieuwe dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel. ,,Dan zijn doorgaans de belangrijkste zaken van de miljoenennota al uitgelekt. Hier is het niet anders”, aldus de man die het nieuwe college aan elkaar smeedde. Doelend op het feit dat Brabants Dagblad al afgelopen dinsdag publiceerde over alle details van het coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’ dat BALANS, Combinatie95 en INbox sloten. Inclusief de keuze voor vijf wethouders. Het is voor het eerst dat er in Boxtel zo veel mensen plaatsnemen op het pluche. Daarop was meteen veel kritiek gezien de precaire financiële positie waarin Boxtel zich bevindt. Met name op sociale media. Maar ook bij andere politieke partijen.