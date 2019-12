Nieuwe burgemeester Boxtel: ‘Of ik lef heb? Ik ben in ieder geval niet bang’

Column Paard op glitter­schoen­tjes in verpleeg­huis Sint-Michiels­ges­tel

11:01 SINT-MICHIELSGESTEL - Er staat een paard in de gang. Nee toch! Waar? In ontmoetingshuis De Beemden in Sint-Michielsgestel. Een huis waar onder meer mensen wonen met dementie. Die krijgen vandaag dus een paard op bezoek. Een mini-tje dan.