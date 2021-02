Nieuwe datum van Paaspop valt gelijk met Pleinpop in Schijndel, ‘We hebben geen commentaar’

Biertuin

Of het Pleinfestival ‘gewoon’ doorgaat of uitwijkt naar een andere datum, is nog niet bekend. ,,We hebben overleg met Paaspop", zegt Wouter van Heeswijk. ,,En we hebben intern overleg. Zodra de uitkomst hiervan bekend is, laten we dat weten.” Van Heeswijk wil ook niet zeggen of het bestuur zich overvallen voelt door de nieuwe datum van ‘grote broer’ Paaspop. ,,We doen hier geen uitlatingen over.”