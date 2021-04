Nieuwe fietsroute tussen Best en Boxtel: weilanden, moeras en vooral heel veel populieren

BEST - Fietsen langs beekjes, bossen en bankjes. Onderweg stoppen voor een happie of drankje, én meteen van alles leren over de populier. ‘Expeditie Knapzak’, een nieuwe fietsroute door het unieke Peppellandschap tussen Best en Boxtel, moet de boom (weer) bekend maken bij een breder publiek.

Met een stevig windje, helder aprilzonnetje, een toost en toespraken, gingen Wethouders Désiré van Laarhoven (Boxtel) en Stan van der Heijden (Best) vorige week als eerste twee fietsers ‘door het lint’. Om precies te zijn bij knooppunt 19, de natuurspeeltuin aan de Kanterseveldenweg in Best, midden in het ‘Populierenwalhalla’. En vanaf nu officieel het startpunt van fietsroute Expeditie Knapzak.

De hele route reden Van Laarhoven en Van der Heijden nu niet, want dat is best een eindje. Maar wie dat straks wel doet, voert via natuurgebied De Scheeken, naar Liempde, langs Boxtel en door Velder weer naar het eindpunt in Best. Langs velden en weilanden, koeien en kangoeroes, kabbelende beken, meanderende riviertjes, dras, moeras, woekerende struiken. En natuurlijk langs populieren, oneindig veel populieren. Daar ontkom je in het verder afwisselende landschap nu eenmaal niet aan.

29 kilometer

Met genoeg opties voor de nodige stops, bij horeca, hotspots en speelplekken, de route interactief door vragen en opdrachten onderweg. Zo’n 29 kilometer lang is die, niet geheel toevallig, het duurt namelijk ook precies 29 jaar voordat een populier kaprijp is.

Ooit was het hout van de populier het belangrijkste hout voor de klompenmakerij en lucifers, massaal aangeplant om dat ook er van te maken, ,,Maar”, zo weet Job Wittens, een van de sprekers bij de opening: ,,Die zijn niet zoveel meer nodig.” En dus werd de populier in de loop der jaren steeds minder populair, terwijl het juist potentie heeft, een toekomst. Iets waarnaar Wittens - samen met Peppelhout, een coöperatie van eigenaren van populierenhout - volop onderzoek doet. En dan vooral naar de winstgevendheid van het hout, dat steeds vaker wordt gebruikt als duurzaam bouwmateriaal, voor meubels en huizen. ,,Naar Oostenrijks en Scandinavisch voorbeeld”, vult Van Laarhoven aan: ,,Waar houtbouw de norm is.”

‘Living Lab’

Door het opzetten van deze route geven de gemeentes Best en Boxtel samen een invulling aan de ‘Living Lab’ Productieve Natuur, om zo te kijken hoe het verdienvermogen van natuurlijke landschappen te optimaliseren. In dit geval naar bosbouw (populieren) voor bouwmaterialen.

Ook wordt onderzoek gedaan naar boomkweek, voedselbossen en de productie van duurzame energie. De Living Labs maken onderdeel uit van de De Landschapstriënnale, een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten. Gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. Voor de editie 2021 is het Brabantse Van Gogh Nationaal Park de gastheer.

De fietsroute ‘Expeditie Knapzak’ is geschikt voor jong en oud en is te downloaden via diverse route apps of te verkrijgen bij lokale VVV, gemeentebalies en horeca in de buurt.