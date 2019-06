Nieuwe hospice in Sint-Michielsgestel als 'vijfsterrenhotel' vol liefde en zorg

Laatste frietkot van Boxtel weg

25 juni BOXTEL - Enkele jaren geleden sloot Boxtelaar Jan Schilder zijn ouderwetse frietkot aan Zandvliet, bij de kruising met de Van der Voortweg in Boxtel. Bekend van zijn Ras-friet (op basis van aardappelpoeder). Voorheen stond het kot aan het Ronduutje, maar dat is al wel zo'n halve eeuw terug. Gisteren is het houten gebouwtje verwijderd.