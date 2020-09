Nieuwe kansen voor Beekvlietboerderij in Sint-Michielsgestel

Aankopen

Over de bestemming bestaan al heldere ideeën. ,,Voor Gymnasium Beekvliet en het Elde College zou dit een ideale locatie zijn voor specifieke onderwijsthema's, en dat in samenwerking met de Heemkundevereniging en de Stichting Gijzelaars", zegt Loose. Beide scholen staan meer dan sympathiek tegenover de lopende initiatieven. Ook kan de gemeente met de verkoop van de Beekvlietboerderij twee vliegen in een klap slaan. De wens tot verkoop van dit maatschappelijk vastgoed bestaat al heel lang en door de komst van dit geplande informatie-, documentatie- en educatiecentrum in de Beekvlietboerderij krijgt Sint-Michielsgestel er een attractief monument bij.

Veteranen

Met meer dan gemiddelde belangstelling volgen veteranen van het vaderlandse leger de ontwikkelingen rond de Beekvlietboerderij. Dat betreft rond 108 oudgedienden uit de gemeente Sint-Michielsgestel, die op het punt staan om ofwel een stichting of een vereniging op te richten. Mark Hueber, in 2002 groepscommandant van de gevechtsgroep in Kirgizië: ,,Deze plek zou voor ons zeer interessant zijn als ons thuishonk. Daar is in onze groep zeker wel behoefte aan. Een plek waar wij met regelmaat bijeen kunnen komen. Dan denk ik aan zo'n vier keer een inloopdag. Of om een spreker uit te nodigen. Elke uitgezonden militair maakte veel mee, of dat in Indië was, of Korea, Afghanistan, Mali, Libanon, Kirgizië of op de Balkan. Gebeurtenissen die je het beste kunt delen met lotgenoten. Dan vind je meer begrip dan elders."