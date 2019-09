Nieuwe kleedkamers voor Boxtelse voetbalvereniging

,,Iemand die de bouw van een pand begeleidt, noem je een bouwpastoor, maar Wim is een bouwbísschop." Tijdens de officiële opening van de twee nieuwe kleedkamers van ODC werd bestuurslid Wim Kanters extra in het zonnetje gezet door voorzitter Walter van der Linden vanwege diens vele verdiensten tijdens de bouw van de kleedkamers.

,,Ze zijn onder meer bekostigd met obligaties die in een mum van tijd waren uitgegeven", aldus Van der Linden. ,,Dat zegt wel iets over de betrokkenheid en saamhorigheid binnen ODC. Bovendien worden hier van oudsher de handen uit de mouwen gestoken: in maart ging de schop de grond in en nu al zijn we klaar. We hadden ook als voordeel dat de aannemer een lid van ODC is."

Nadat drie linten waren doorgeknipt door Kanters, pupil van de week Pim van de Sande en de ODC-mascotte, stelden de twee elftallen van ODC en DVG uit Liempde zich op om de eerste competitiewedstrijd te spelen die met twee-nul werd gewonnen door ODC.

Kanters keek tevreden toe. ,,Het was hard werken om alles voor de officiële opening af te hebben; nu worden de kleedkamers ook écht voor het eerst gebruikt." Ook toeschouwer Anja Leijten was tevreden. ,,Dit is echt een aanwinst voor het sportpark. Eigenlijk was het een blamage dat de oude kleedkamers nog zo lang in gebruik waren. Nu kunnen we de gasten tenminste netjes ontvangen. Maar er is natuurlijk altijd iets te wensen: de kantine moet nog worden aangepakt."

En dat werd bevestigd door Kanters. ,,Daar moet een nieuwe vloer in, een nieuw plafond, en een nieuwe bar. En natuurlijk moet het energiezuiniger worden gemaakt. Gelukkig hebben we een paar financiële mensen die nu de centen aan het tellen zijn. Daarna gaan we kijken wat er mogelijk is."