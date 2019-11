Nieuwe manager ’t Spectrum Schijndel: ‘Mijn eerste taak is het terugbrengen van de rust’

Maartje van der Schoot wist heus wel dat er iets speelde in 't Spectrum. De ene na de andere manager vertrok de afgelopen jaren uit het cultureel centrum in Schijndel. Toch besloot de oud-adjunct-directeur van het Udense theater Markant in gesprek te gaan met het bestuur van ‘t Spectrum toen ze werd benaderd of ze interesse had in de functie algemeen manager. ,,Ik wist dat het onrustig was in 't Spectrum, toch zag ik er wel een uitdaging in", zegt Van der Schoot (50).