Nieuwe namen voor Brass’nWoods op Landgoed Velder bekend

Terence uit Schijndel brengt minstens 70 bedden naar vluchtelin­gen Oekraïne

SCHIJNDEL - Terence Schuurmans uit Schijndel kon de ellende van de oorlog in Oekraïne niet meer aanzien en besloot in actie te komen. Komende zaterdag rijdt hij in een vrachtwagen vol bedden en beddengoed naar Polen. ,,Al die vluchtelingen moeten toch fatsoenlijk kunnen slapen.”

9 maart