Nieuwe ontmoetingsruimte bij kerkje Gestel bijna klaar

SINT-MICHIELSGESTEL - De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) naast het Protestants kerkje in Sint-Michielsgestel is bijna klaar. De MFA voor de geloofsgemeenschap wordt nog vóór de bouwvak opgeleverd.

Ze waren jaren bezig met plannen maken, maar uiteindelijk is in amper vier maanden de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd bij het Protestants kerkje aan de Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel.

Quote Laminaat nog leggen en gordijnen ophangen Frans van Vuuren, Protestantse gemeenschap Schijndel/Sint-Michielsgestel

,,Het gaat om de laatste loodjes. De stukadoor moet er nog in en dan is het laminaat leggen en de gordijnen ophangen en is de ruimte klaar voor gebruik”, zegt Frans van Vuuren van de Protestantse gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel, die 300 leden telt.

Een flink deel van de nieuwe MFA is voor eigen gebruik van de geloofsgemeenschap. ,,De dominee bidt daar, maar het is ook de plek voor ontmoetingen voor ouderen, en om na afloop van de dienst samen koffie te drinken. Het is de ‘clubkantine’ van onze geloofsgemeenschap.”

Nieuwe poort hangen en tuin aankleden

Ook de buitenruimte is inmiddels onder handen genomen rondom de nieuwe MFA. ,,Er is al straatwerk gelegd en de verdere tuinaanleg met groen doen we uiteraard in het najaar tijdens het plantseizoen. Er komt ook nog een nieuwe poort te hangen, de oude is versleten. Dan kunnen we straks een hele mooie nieuwe start maken.”

Volgens Van Vuuren staat de officiële opening van de MFA gepland in september. ,,Ondertussen zijn we bezig met het vinden van een nieuwe predikant. We zitten daarbij in de fase van goedkeuring. Zo kan de nieuwe predikant in september ook ‘gepresenteerd’ worden.”

Leesclub of kookworkshop