Nieuwe opstelling kermis Boxtel, meer ruimte voor terrassen

Betere sfeer op Markt

,,De sfeer is beter nu de jeugd zijn gang kan gaan op het Breukelsplein", zei Joep van der Meijden van restaurant Kin Khao toen. Ook de kermisexploitanten zelf hadden er wel vertrouwen in dat mensen best een stukje om willen lopen voor de kermis.

Grotere terrassen

Meer bezoekers voor Esch

Waar de kermis in Esch eerder door andere initiatiefnemers werd georganiseerd, heeft de gemeente die taak nu op zich genomen. Normaal was de kermis meestal in het paasweekend, maar nu vindt hij plaats in de meivakantie: van donderdag 5 tot en met zondag 8 mei, ieder dag van 14.00 uur tot middernacht. De gemeente hoopt op extra veel bezoekers omdat er in die periode geen concurrentie van andere kermissen is.