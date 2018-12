Nieuwe opzet van kermissen in Meierijstad vergt meer tijd

,,Als Meierijstad een overkoepelende organisatie krijgt voor alle veertien kermissen in de fusiegemeente, dan is de kermis in Sint-Oedenrode binnen enkele jaren verleden tijd.”

Die vrees uitte kermisexploitant Johan Paashuis onlangs namen de stichting Brabantse Kermis in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Hij is bang dat een nieuwe organisatie de pachtprijzen verhoogt en te weinig kennis van zaken heeft. ,,Dat is echt onzin", reageert kermiswethouder Harry van Rooijen (VVD). ,,Geen enkele kermis hoeft bang te zijn dat de gemeente ervan af wil, er komt alleen een nieuwe, overkoepelende organisatie. We gaan voor één kermisbeleid.”