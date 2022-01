Nieuwe opzet voor ’t Spectrum in Schijndel moet einde maken aan ‘gedoe’

Vier opgestapte managers in vier jaar tijd en veel ontevreden personeelsleden. Niemand kan ontkennen dat er de afgelopen jaren veel ‘gedoe’ was in cultureel centrum 't Spectrum in Schijndel. Het college van B en W van Meierijstad verwacht hier nu een einde aan te maken door het beëindigen van de Besloten Vennootschap Accommodatie Beheer Schijndel, die sinds 2004 de scepter zwaait in het cultureel centrum aan Steeg 9.