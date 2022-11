Nieuwe oude prinsen in Oggelvorsenpoel (Esch) en Indengat (Boxtel)

Prins Antonius d’n urste zou vorig jaar al gepresenteerd worden, maar corona gooide vlak voor het 11-11-bal roet in het eten, en ging er ook in Esch dit jaar een streep door het gehele carnaval. Met de leus Met de leus ‘Met een glimlach van oor tot oor, feesten we in Oggelvorsenpoel weer door’ gaat het carnaval in Oggelvorsenpoel het 56ste jaar in.