Nieuwe parkeerplaats moet Halder verlichting brengen

SINT-MICHIELSGESTEL - De buurtschap Halder krijgt zicht op minder verkeersbewegingen. Dat is althans de gedachte achter de aanleg van 24 parkeerplaatsen aan de overkant van de Vughterweg aan de Essche Stroom op de Halderse Akkers. Deze week werd een bord onthuld waar autoverkeer de weg wordt gewezen naar de parkeerplaatsen.

Ronald Rameckers en Sylvie van Lanschot, twee buurtbewoners van de buurtschap Halder, zeggen blij te zijn met deze stap. Rameckers: ,,Het staat aan de oever van de Dommel bij ons buurtschap vaak ramvol met auto’s. Wandelaars, mensen die komen voor de rondvaartboot of Suppers die hier hun Standup Paddling board te water laten. We telden in de weekeinden soms wel drieduizend verkeersbewegingen en tegenwoordig doordeweeks ook.”

Leefbaarheid

Van Lanschot onderschrijft die drukte. ,,We zitten hier met 25 gezinnen. We hebben samen achttien kinderen. Alleen al voor de veiligheid van de kinderen, maar ook voor de leefbaarheid van ons buurtschap is de komst van deze nieuwe parkeerplaatsen aan de overzijde van belang.”

Flyers

Nu komt het er nog op neer dat bezoekers ook die nieuwe parkeerplaatsen gaan gebruiken. Wethouder Peter Raaijmakers (toerisme en erfgoed): ,,De bewoners krijgen flyers die ze bij bezoekers met een auto achter de ruitenwisser kunnen zetten. Die flyer geeft uitleg over waar ze kunnen parkeren. We hebben nog niet gedacht aan een boetesysteem of lijfelijke afsluiting van de buurtschap. Dit zijn nu de eerste stappen.”

Ronald Rameckers en wethouder Peter Raaijmakers bij het verwijsbord voor parkeren op de Halderse Akkers.

Fatsoenlijke parkeerplaatsen

Sint-Michielsgestel heeft samen met Brabants Landschap de aanleg van de parkeervoorziening, die er al deels lag maar nu is uitgebreid naar 24, betaald. Martijn Fliervoet van Brabants Landschap: ,,Dat vinden we vanzelfsprekend. Want het gaat ons ook aan dat er fatsoenlijke parkeerplaatsen liggen.”

Buitenmuseum

Dat heeft zeker ook te maken met de toekomst van het gebied Haanwijk en Oud Herlaer als Brabants Landschap daar samen met het Noordbrabants Museum over enkele jaren een buitenmuseum ontwikkelt bij de boerderij van Oud Herlaer. Dichterbij het moment dat dat buitenmuseum echt in de lucht gaat, zijn er ook vervolgstappen te verwachten op Vughts grondgebied. Raaijmakers: ,,Vught heeft toegezegd om aan de Haldersebaan dan parkeerplaatsen aan te leggen. En bij kasteel Maurick komen dan mogelijkheden om met een voetveer over te steken.”

Oud Herlaer wordt volgend jaar opgeknapt.

Vanuit Den Bosch

Fliervoet vult aan: ,,Als bezoekers aan het buitenmuseum straks naar Oud Herlaer komen, dan blijft het ook vooral de bedoeling om via Den Bosch de tocht te maken. Bijvoorbeeld met de boot. Want ook wij vinden het belangrijk dat de natuurwaarden van het gebied zoveel mogelijk intact blijven.”

Het verwijsbord voor parkeren.

Natuur onder druk

De buurtbewoners van Halder hebben er niet zoveel vertrouwen in dat de natuur niet onder druk komt te staan in Halder, Haanwijk en bij Oud Herlaer. Rameckers daarover: ,,Als je groeit naar straks 35.000 bezoeker per jaar, dan vrees ik dat de kraamkamer voor reeën hier op Haanwijk sterk onder druk komt te staan en dat de dassenburcht in gevaar komt.”

Fliervoet weerspreekt dat: ,,Wij houden de natuur als belangrijkste doel voor Brabants Landschap goed in ogenschouw.”



