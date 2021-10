Nieuwe prins carnaval in Liempde

De grijze afvalbak kan nóg leger: aluminium koffiecups naar de inzamelbak bij Blokker

16 oktober BOXTEL - Het bedrijf CAPPAC in Boxtel is goed voor een productie van vele miljoenen koffiecups per jaar. Ze produceren private labels voor supermarkten en doen ‘co-packing’ voor bekende koffiemerken. CAPPAC ziet grote mogelijkheden om de cups uit de grijze afvalbak te laten verdwijnen. Want Blokker is al ingestapt. Iedereen kan daar nu bij een inzamelbak in de winkel gebruikte aluminium cups inleveren.