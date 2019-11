Nieuwe prins Julien Voliera van Krabberdonk kreeg ambt met paplepel ingegeven

Sleutjes gaat het nieuwe carnavalsjaar in als Prins Julien Voliera d’n Urste. Hij heeft het ‘prinsdom’ met de paplepel ingegeven gekregen. Zijn vader; Jules Sleutjes, was in 2005 ook al prins van Krabberdonk.



De adjudant van Sleutjes is Denis van der Pennen of te wel Adjudant Lochte Penne. In Den Dungen worden prins en adjudant vergezeld van een damesraad. Die raad gaat dit carnavalsseizoen door het leven als The Lady’s.



Jeugdprins is Dave Persoons. Jeugdprinses wordt Maud van de Westelaken. Zij is het nichtje van de ‘grote’ prins. De jeugdadjudant is Thom Leijten.



Het carnavalsthema in Den Dungen is in 2020 ‘Krabberdonk Grenzeloos’.