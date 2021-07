Nieuwe Romeinse vondsten in Esch: boerderijen met potstal

Boerderijen die ook al gebruik maakten van een potstal om mest in op te sparen. Het werpt een nieuw licht op vroege bewoning aan de Essche Stroom in Esch aan het begin van onze jaartelling.

Rijkste grafvelden van Nederland

Esch kan weer een ‘puzzelstuk’ toevoegen aan de toch al rijke Romeinse historie van het dorp. Want in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden er al spectaculaire vondsten gedaan. Toen werd één van de rijkste Romeinse grafvelden van Nederland op de Kollenberg in Esch aangetroffen. Enkele jaren later kwamen aan de overzijde van de Esche Stroom, in Hoogkeiteren, nog rijkere graven aan het licht. De graven hadden een uitzonderlijke rijke grafinventaris, waaronder luxe glas- en vaatwerk, sieraden en zelfs een barnstenen beeldje van de wijngod Bacchus.

Dak van stro of riet

Nu is het dus opnieuw raak. Wel veel minder spectaculair met rijke vondsten. Maar niet eerder werden zo duidelijk bewoningsresten van Romeinen aangetroffen als nu bij werkzaamheden aan de keringen en het laten meanderen van de Essche Stroom. Werk dat waterschap De Dommel er nu laat uitvoeren. Tot voor kort zijn er nauwelijks nederzettingssporen van de Romeinen in Esch teruggevonden. Tijdens graafwerkzaamheden kwamen archeologische bodemsporen aan het licht van boerderijen. Dergelijke boerderijen zijn circa 7,5 bij 15 à 25 meter, met een rij zware eiken middenstaanders, wanden van vlechtwerk en leem, én het dak van stro of riet.

Het onderzoeksterrein bij de Essche Stroom in Esch waar RAAP onderzoek doet naar Romeinse bewoning.

Potstal

In één van de boerderijen is een verdiept staldeel (potstal) aangetroffen waar de mest van het gestalde vee kon worden opgevangen. Als de potstal was gevuld met mest werd deze op een kar geladen en over de akkers uitgereden. Een gebruik dat in de Middeleeuwen overal in Brabant voor kwam. De gespaarde mest (oppotten) werd op het land uitgereden als mest voor landbouwgrond.

Belangrijk

De boerderijen maken deel uit van een grotere nederzetting die bestond uit meerdere boerenerven met bijgebouwen en misschien wel een villa. Ondanks de werkzaamheden in het kader van de nieuwe waterkering beperkt zijn gebleven tot een smalle sleuf, zijn de aangetroffen bewoningssporen een belangrijke aanvulling op het rijke Romeinse cultuurlandschap in Esch.

Archeologisch onderzoek in Esch.

Onderzoek nog niet afgerond

De projectarcheologen van RAAP, Els Rondags en Jan Roymans, spreken van het ‘leggen van een mozaïek’ waarvan vele ‘steentjes’ nog gezocht en gelegd moeten worden. Misschien krijgen in de toekomst ook de verwachte Romeinse villa’s een plek in het grote mozaïek. ,,Het is nog te vroeg om allerlei conclusies te trekken", zeggen ze bij RAAP. ,,Het onderzoek is nog niet afgerond.”

Villa's

De Romeinse opgravingen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw laten in ieder geval al zien dat de Romeinen zich stevig hadden gevestigd in Esch. Dat blijkt ook stroomafwaarts bij Halder, waar veel is gevonden. Voor Esch en de grafvondsten van indertijd is het zeer aannemelijk dat de doden in deze zeer rijke graven hebben behoord tot een welgestelde exclusieve bovenlaag van de bevolking. Hun residenties, waarschijnlijk villa’s, moeten hebben gelegen in de directe omgeving van de grafvelden.

Herenboeren

Tegenwoordig betekent het woord villa een luxueus woonhuis, maar voor de Romeinse tijd wordt hier een grote boerderij mee bedoeld die (deels) bestond uit steen. De villabewoners waren in feite de Gallo-Romeinse herenboeren. De landbouwproducten waren voor een groot deel bestemd voor de grote vestigingen langs de Rijn en de grote steden. Archeologen denken dat er waarschijnlijk twee villa’s hebben gelegen nabij Esch.

