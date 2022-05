Nieuwe route naar nieuw tijdelijk monument oorlogsslachtoffers Boxtel

Honderd komkommers schillen voor een fris streekbier­tje: De Brouwers doen het gewoon

SINT-MICHIELSGESTEL - Eten bij restaurant Joske in Sint-Michielsgestel? Dat is er niet meer bij. Het restaurant is de laatste maanden getransformeerd naar een splinternieuwe bierbrouwerij en Joske heet voortaan De Twee Brouwers.

