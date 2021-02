Nieuwe stek voor Kleding- en speelgoedbank Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Zagen, timmeren, boren, kleding sorteren, strijken, rekken inrichten. Het is een drukte van jewelste in de voormalige kantine van voetbalclub SCI op Heidelust in Sint-Michielsgestel. Op deze plek zijn sinds kort de kledingbank en de speelgoedbank neergestreken. Nog niet open, natuurlijk. Want corona gooit hier ook roet in het eten. Maar dat vinden alle vrijwilligers niet zo erg. Zo kunnen ze hard werken aan een perfecte inrichting van hun nieuwe onderkomen.

Vrijwilliger Ans Janssen spreekt namens alle vrijwilligers die nu onder de hoed van Stichting Gestels Goei Goed opereert. ,,De oude school aan de Irenestraat is nu leeg. Daar komt woningbouw. Dat was ook de reden dat we moesten verkassen. Hier huren we van de gemeente Sint-Michielsgestel. Een prachtige ruimte is het, met allerlei hokken en hoeken die we mooi inrichten. We hebben twee ‘handige Harrie's’ die veel klussen voor ons uitvoeren. Echt heel fijn. Ze maken alles zoals we het graag hebben. In de kleedkamers, achter de bar, noem maar op.”

Janssen denkt dat alle vrijwilligers nog wel een maand nodig hebben om alles af te werken. ,,Dus eind maart kunnen we de deuren losgooien. Dan zijn alle afdelingen met kinderkleding, dames en herenkleding en schoenenafdeling klaar. We hebben voor dames ook grotere maten tot maat 48 en 50. In Rotterdam heeft men ontheffing gevraagd om de kledingbank alvast weer open te doen voor mensen met een hele kleine portemonnee. Daar is de nood hoog en met inachtneming van de coronaregels zou dat moeten kunnen. Wij hebben ook een brief gestuurd naar burgemeester Han Looijen om daar alvast over na te denken. Maar haast heeft het nog niet.”

Een keer in de wek verkopen is nog een droom

Gestels Goei Goed wil ook graag dat de gemeente meedenkt over een goede regeling, zodat de stichting wat centen kan verdienen. ,,We denken aan een openstelling voor de verkoop van kleding op een vaste dag in de week. En zo dat we bijvoorbeeld de Jan Vink-stichting niet in de wielen rijden. Zij verkopen ook kleding. Maar zo kunnen we onze spaarpot blijven vullen. We moeten immers huur en gas, licht en water gaan betalen. Dat kan alleen als we ook inkomsten hebben. Dat is nog een droom die we graag zien uitkomen.”

Speelbank op eerste verdieping

De speelgoedbank komt op de eerste verdieping. Die gaat los van de kledingbank opereren. Ook voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ,,We hopen met Angelique Schets, die hier de kar van trekt, dat we een hele fijne samenwerking hebben. Maar dat zal zeker goed komen. De speelgoedbank werkt weer samen met Vincentius. Prima, zo vullen we elkaar allemaal aan en helpen we zeker 300 tot 350 gezinnen in Gestel die het niet zo breed hebben aan kleding, schoenen en speelgoed voor kinderen.”

Roemenië

Daarnaast gaat een deel van de kledinginzameling nog altijd op transport naar een weeshuis in Roemenië. ,,Ze hebben daar een winkeltje en verkopen spullen. Kleine dorpen vlak bij het weeshuis maken ook gebruik van al onze giften. Allemaal goed voor het milieu. Zo wordt bruikbare kleding hergebruikt.”