Nieuwe uitgaansgelegenheid in Boxtel, eigenaar is cabaretier Steven Brunswijk

Dinsdagmiddag kondigde Steven Brunswijk, geboren in Paramaribo en opgegroeid in Tilburg, het bestaan van zijn nieuwe club aan op social media.

,,Ik heb altijd gedroomd van mijn eigen uitgaansgelegenheid. En die droom gaat nu in vervulling met Club Brabo’s. Een uitgaansgelegenheid in het centrum van Boxtel. Erg veel zin in deze nieuwe uitdaging! Wie komt er met mij een dansje doen?", schrijft hij op zijn Facebook- en Instagrampagina. De club gaat naar verwachting in augustus of september open.