Nieuwe verkeerssituatie Markt Boxtel staat alweer ter discussie

Veel mensen hebben er in de afgelopen jaren een eitje over gelegd. Over de herinrichting van de Markt in Boxtel en met name over parkeren en de daaraan gekoppelde nieuwe verkeerssituatie. Met als resultaat een compromis dat heeft gezorgd voor een autoluw plein met eenrichtingsverkeer dat per auto alleen nog bereikbaar is vanaf de Rechterstraat. Het roept in de eerste weken na de invoering breed vragen en ergernissen op. Over de gekozen oplossing, over de rijrichting, over de inrichting van de Markt waar niet duidelijk zou zijn waar wel en niet geparkeerd kan worden bijvoorbeeld.