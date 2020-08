Nieuwe wijk in Liempde met ultiem woongenot staat alvast op papier

LIEMPDE - De ambities zijn hoog. In het gebied bij de Roderweg in Liempde moeten niet alleen ruim honderd nieuwe woningen komen, maar ook een in ere hersteld landschap waarvan vooral de inwoners van het dorp gaan profiteren.

Het is een 'visie', nog slechts toevertrouwd aan (vaak geduldig) papier. Maar met een beetje verbeeldingskracht gloort er straks een nieuwe wijk ingeklemd tussen Roderweg en Hamsestraat in Liempde met ultiem woongenot. Met niet alleen ruim honderd nieuwe woningen, maar met aan de zuidkant ook nog eens een nieuw natuurgebied richting Groote Waterloop.

Het is het ambitieuze doel van de gemeente Boxtel, vastgelegd in het plan voor het gebied dat aan de hand van landschapsarchitect Marianne Verhoeven is gemaakt. ,,Het is nu een open, ontoegankelijk weidegebied. Dat willen we ontwikkelen op een manier die aansluit bij het karakter van het dorp en ook het Scheekenlandschap in de buurt", schrijft de landschapsarchitect in de 'gebiedsvisie'. Dat gebeurt in de bebouwde omgeving onder meer door het realiseren van driehoekachtige velden met gras en bomen die ook in het dorp aanwezig zijn.

Houtwallen

Kenmerken van de De Scheeken, het natuurgebied waarvan wordt gezegd dat daar het populierenlandschap van de Meierij op z'n mooist is, worden teruggebracht via zogenoemde groene vingers bij en tussen de woningen. Brede houtwallen, watergangen, bloemrijk grasland en leembosjes moeten zo een plaats krijgen.

Maar niet alleen de nieuwe bewoners gaan profiteren van al dat moois. Ook de Liempdenaren zelf. ,,De ambitie is om het gebied toegankelijk te maken voor de dorpsbewoners. Nu is het niet mogelijk vanuit Liempde op een fijne manier de Scheeken in te wandelen", aldus de architect. Met nieuwe paden, tussen de houtwallen door, wordt dat straks wel mogelijk.

Steentje bijdragen

Ook wordt een beroep gedaan op de inwoners. ,,Het idee is om een landschap te creëren waar mensen zich bij betrokken voelen en ook bereid zijn er een steentje aan bij te dragen. Lokale zorg voor het landschap is waardevol voor onderhouden en beleefbaar maken."Maar dat zit in Liempde wel goed, is de hoop. ,,In het dorp heerst een doementaliteit en is veel kennis aanwezig, bijvoorbeeld bij de natuurwerkgroep.”

Watermachine

Het plan heeft (uiteraard) ook hoge duurzaamheidambities. Via een 'watermachine' zal het regenwater bijvoorbeeld niet in het riool verdwijnen maar via een fijnmazig slotensysteem met natuurlijke oevers of een vloeiweidesysteem bovengronds worden gezuiverd alvorens het in de Groote Waterloop of de grond belandt.