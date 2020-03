Nieuwe wijk in stijl zorgcentrum Lindenlust

Burgemees­ters Meierij geven het goede voorbeeld en werken zoveel mogelijk thuis

23 maart MEIERIJ - Ze geven het goede voorbeeld: de vier burgemeesters van de regio Meierij. Ze werken thuis, zoveel als mogelijk is. En in hun gemeentehuis als niet anders kan of nodig is. In een groot verhaal vertelt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad over zijn ervaringen in deze barre tijden van corona-crisis.