Nieuwe wijk met 550 woningen aan noordkant van Sint-Oedenrode: meer vragen dan antwoorden bij infoavond

Lezing over oorlog in Boxtel met Dirk Paagman

BOXTEL - De bevrijding van Boxtel in oktober 1944. Dat is een bijzonder verhaal waar oorlogskenner en Vughtenaar Dirk Paagman veel over kan vertellen. Hij doet dat tijdens een lezing in grandcafé Rembrandt in Boxtel op donderdag 20 oktober.

11 oktober