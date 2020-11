Nieuwe wijken of meer kleine huizen zijn mogelijk, maar een veertiende dorp?

Tóch geen protestac­tie tegen Zwarte Piet in Schijndel

13 november SCHIJNDEL - Kick Out Zware Piet (KOZP) kondigde het afgelopen zomer al aan; ook Schijndel kan tijdens de intocht van Sint en zijn Pieten in november een protestactie tegemoet zien. Maar de demonstratie in Schijndel gaat niet door. ,,De beschikbare tijd en energie waren in Schijndel even niet voorradig”, aldus een zegsman van KOZP.