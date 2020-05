Nieuwe wijzerplaten en uurwerk Liempdse kerk wachtten op broedende slechtvalken

videoLIEMPDE - Liempdenaren moesten het een tijd doen zonder uurwerk en wijzerplaten in de kerk Sint Jans Onthoofding. De restauratie was al een tijdje klaar. Maar het kerkbestuur wilde een broedend paartje slechtvalken boven in de toren niet storen.

Vader en moeder slechtvalk vliegen luidkeels schreeuwend rond de torenspits van van de Liempdse kerk Sint Jans Onthoofding. Ze maken zich druk over hun kroost die boven in de spits wacht op voldoende eten van het paartje. Maar vandaag worden ze toch een tijdje gestoord door de mannen van Daelmans Klokken & Uurwerken uit Lierop. Zij zijn met een bak en een hoogwerker in de weer om vier splinternieuwe wijzerplaten terug te hangen in de grote ronde gaten van de spits.

Quote We hebben gekozen voor nieuwe roestvrij stalen wijzerpla­ten. Wel duurder, maar duurzaam Jo Custers, Kerkbestuur

Jo Custers van het kerkbestuur meldt dat de wijzerplaten en het uurwerk op 20 januari van dit jaar uit de spits zijn weggehaald voor een grote restauratie. ,,Ze zien er nu weer prachtig uit. Mooi de cijfers weer verguld en we hebben gekozen voor nieuwe roestvrij stalen wijzerplaten. Dat is erg duurzaam. Die gaan zeker honderd jaar mee. Ze zijn wel 5000 euro duurder dan het opknappen van de originele. Dus dat hakt er financieel wel in.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het laatste werk in het 'gat' waar de nieuwe wijzerplaat moet komen hangen. © Domien van der Meijden

Voorzitter Johan Onland van de contactgroep Liempde van de overkoepelende Heilig Hartparochie, bemoeit zich onder meer met restauratie- en bouwzaken in Liempde. ,,We hebben wel wat meer klussen laten uitvoeren dan alleen de nieuwe wijzerplaten en het uurwerk. Ook de verlichting, die in 2011 nog was gedaan, vertoonde mankementen. Nu branden alle ledlampen weer.”

Quote We vonden rotte plekken in de dakcon­struc­tie. Die hebben we laten herstellen Johan Onland, Contactgroep Liempde Heilig Hartparochie

Maar er werd nog meer gedaan: ,,We vonden in de dakconstructie flink wat rotte houten delen. Die hebben we door Van Lierop laten herstellen. Als je dat laat zitten, dan loop je de kans dat bij een harde storm de spits gaan wankelen en ontzet raakt. Dat is nu allemaal weer netjes op orde.”

Kerkdeuren ook aangepakt

Ook op straatniveau werd er aan de kerk gewerkt. Onland: ,,De kerkdeuren waren niet meer goed. De ankers van de deuren waren aan het roesten en dat gaf scheuren. Dus die klus is ook gedaan.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een van de slechtvalken kijkt zenuwachtig toe op alle werkzaamheden vlakbij het nest. © Domien van der Meijden

Dat het terughangen van het uurwerk en de wijzerplaten een behoorlijke tijd op zich lieten wachten had een legitieme reden. Onland hierover: ,,De Natuurwerkgroep Liempde heeft ons benaderd dat er een broedend paartje slechtvalken zit. Daar waren we uiteraard van op de hoogte. Om het broedsel niet vroegtijdig te verstoren, hebben we extra lang gewacht met het terughangen.”

Slechtvalken toch wat overstuur

Onland vertelt verder: ,,Maar je ziet het vandaag, vader en moeder slechtvalk zijn toch wat overstuur.” En dan roept hij naar boven, richting de herrie makende slechtvalken: ,,Goed volk!” En lacht hij: ,,Ze zouden ons ondertussen toch moeten kennen omdat ze hier al jaren nestelen.”