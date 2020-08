Nieuwe woningen verrijzen aan Boschweg in Schijndel, ook in oude supermarkt

Eerst gesprek met gemeente­raad over aanstellen van bemidde­laar voor het centrum in Gestel

11:01 SINT-MICHIELSGESTEL De gemeente Sint-Micihelsgestel staat zeker niet onwelwillend tegenover het zoeken van een bemiddelaar die samen met bezwaarmaker Hein Berkelmans in gesprek gaat over het vastgelopen centrumplan Gestel. ,,Maar, waarover gaan we dan precies in gesprek?”