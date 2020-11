Nieuwe wooncomplexen voor arbeidsmigranten lossen overlast in Boxtelse wijken niet meteen op

Verkie­zings­koorts? Mwah, in Haaren, Helvoirt en Esch hooguit een heel klein beetje verhoging

9 november ESCH/HAAREN/HELVOIRT - In Esch struikel je over de verkiezingsposters. In Haaren en Helvoirt een stuk minder. Met nog ruim een week te gaan tot aan de herindelingsverkiezingen lopen de inwoners niet bepaald warm. ,,Ik zou niet weten waar die partijen voor staan.’’