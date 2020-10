Niks illegaals aan bomenkap bij paviljoen Molenwijk in Boxtel

BOXTEL - Illegale bomenkap bij het Leijsenven in Boxtel? Patrick van Loosbroek, eigenaar van het paviljoen, wijst de beschuldigingen van de Boxtelse Bomen Brigade van de hand. Hij heeft zelfs veel langer gewacht, nadat hij zijn kapvergunning al binnen had.

De Boxtelse Bomen Brigade trok fel van leer. Hier moest maar eens paal en perk aan gesteld worden en de ‘verdachte’ moest het gekapte groen maar compenseren. En niet met een paar lullige boompjes, maar dan goed. Dat was de teneur van de boze brief die Jan Juffermans namens de Boxtelse Bomen Brigade stuurde aan de gemeente Boxtel.

Hoorzitting

Want de BBB had geconstateerd dat er sinds vorige week een aantal bomen weg waren. Zowel op de tip van de parkeerplaats bij Molenwijk in het park als bij het water van het Leijsenven. En dat terwijl er nog een hoorzitting zou komen op 8 oktober over deze zaak.

Zestien bomen

Navraag bij de gemeente Boxtel leert dat de eigenaar van paviljoen Molenwijk helemaal niets verkeerd heeft gedaan. ,,De vergunning is in mei afgegeven. En geheel volgens die vergunning zijn er zestien bomen weggehaald”, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Beachclub met terras aan het water

Patrick van Loosbroek is niet blij met de reactie van de Boxtelse Bomen Brigade. ,,Tevoren heb ik de BBB benaderd om in gesprek te gaan. Maar we kwamen niet tot elkaar. Ik wil mijn terras tot aan het water uitbouwen. We willen een beachclubachtige setting maken, zodat een nieuwe uitbater hier straks goed kan exploiteren op deze prachtige plek aan het water. En ook op de tip bij het parkeerterrein wilden we de boel fatsoeneren. Er is jaren geen groot onderhoud gepleegd aan het groen hier.”

Nog lang gewacht

Maar de BBB stond lijnrecht tegenover de ideeën van Van Loosbroek. ,,Ze wilden dat ik nog geen tak snoeide. Dus heb ik daarna de vergunning aangevraagd en gewacht. Zelfs heel lang gewacht. Want in feite had ik zes weken na het uitgeven van de vergunning al mogen beginnen. Boxtel had in de twaalf weken daarna nog wellicht kunnen bemiddelen. Dat is niet gebeurd. Dus heb ik na 1 september uiteindelijk de machine laten komen. Die moest toch ook puin opruimen. Konden we meteen de bomen weghalen.”

Geen beschuldigingen maar meedenken

Van Loosbroek had van de BBB een andere houding verwacht. ,,Zoek actief mee naar een weiland waar ik dat groen had kunnen compenseren met nieuwe bomen. Maar kom niet met beschuldigingen dat ik illegaal laat kappen.”

Appartement

De grote verbouwing van het paviljoen dat Van Loosbroek aankocht, ligt inmiddels lekker op schema. De dakpannen gaan er alweer op en daarna wordt de boel binnen verder afgebouwd tot restaurant/bistro en zalen. ,,Er komt ook een appartement boven, zodat een nieuw te zoeken exploitant straks bij de zaak kan wonen. Dat zal medio 2021 zover zijn. Als ook het coronavirus hopelijk is vetrokken.”