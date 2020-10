'Nog dit jaar echt zicht op bouwen in Reigerskant Boxtel’

De vraag is groot, de nood hoog. Esch zit te springen om nieuwe woningen. Plan Reigerskant, ingeklemd tussen Dorpsstraat, Runsdijk en Nieuwland, gaat daar in voorzien. Projectontwikkelaar Reuvers bouwt er de komende jaren zo'n zestig woningen, in alle 'klassen', ook voor starters en senioren. ,,Maar kan er een beetje haast mee worden gemaakt alstublieft", is een veel gehoorde kreet in het dorp. ,,Want", zo zei VVD-raadslid Peter Stark deze week tijdens de raadsvergadering nog, ,,er zijn minimaal tweehonderd belangstellenden, dus ja het ongeduld bij mensen neemt wel toe. Hoe staat het er voor?", wilde de liberaal dan ook weten.

Prijs woningen

Wethouder Harry van Hal had alvast goed nieuws. ,,De procedure voor de uitgifte van vier vrije sector kavels loopt momenteel. Mensen kunnen inschrijven tot 9 oktober en als de belangstelling te groot is, gaan we loten." Over de tweede fase, waarin de zo gewenste huizen voor starters (zo'n twintig) zijn opgenomen, wordt nog gesproken met de ontwikkelaar. ,,Met name over de prijs van de woningen", aldus de wethouder. Die stond aanvankelijk op twee ton, maar daarvoor kan de aannemer ze niet bouwen. ,,We koersen nu richting 220.000 euro. Als we daar uitkomen en dan moeten we het vooral eens worden over de grondprijs die wij als grondeigenaar rekenen, dan kunnen we snel verder."

Van Hal heeft goede hoop dat er binnen afzienbare tijd een akkoord is. ,,Want wij willen deze procedure als gemeente Haaren nog afwerken." Dat betekent voor 1 januari, want daarna is Esch vanwege de opsplitsing van Haaren, onderdeel van Boxtel. Met die gemeente is inmiddels al afgesproken dat de verdere uitwerking van Reigerskant (fase 3 met nog flink wat woningen) in Boxtel wordt opgepakt.

Nieuwe plannen

Met Reigerskant kan Esch een jaar of vijf vooruit op het gebied van woningbouw. Om te voorkomen dat de bouw daarna echt stilvalt, zijn nu al nieuwe plannen nodig. Platform Esch Perspectief (PEP) heeft aangekondigd te werken aan voorstellen daarvoor die het bewonersinitiatief in ieder geval ook aan het gemeentebestuur van Boxtel zal voorleggen.