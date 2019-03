Nog een dagje knalluh voor prins Ronny en adjudant Ton in Dun Birrekoal

Met kleine pretoogjes zitten ze maandagochtend 4 maart al vroeg aan de keukentafel bij familie Van Oorschot. Net onder de douche vandaan, en alweer zo fris als een hoentje. Op tafel ligt een klein programmaboekje met een dwingend tijdschema. Ronny Ruijs, prins Ronny Dun Urste, maar ook adjudant Ton van Oorschot laten het over zich heen komen. Opperbeer (begeleider) Nicole den Otter houdt alles in de gaten. ,,Op haar kun je bouwen.”

Quote We lachen samen wat af en hopen die schik uit te stralen op heel Balkum Prins Ronny d'n Urste

Ronny werd meer dan een half jaar geleden gevraagd. Want zo gaat dat als je prins carnaval wordt. ,,Kiepevel” kreeg hij er van. Wat wil je ook als je al jaren bij carnavalsclub de Vossewakers zit. ,,Ik had ook meteen Ton in beeld als adjudant. We zijn al vele jaren bevriend. Ik voetbalde bij BMC, hij bij Heeswijk. En zo leerden we elkaar kennen. Samen na afloop van het voetballen biertjes drinken. Allebei waren we enthousiast over onze carnavalsrol van dit seizoen. Ach, en we hebben zoveel plezier. We lachen samen wat af. En we hopen die schik ook uit te stralen naar de hele Birrekoal.”

Triest bericht: vader van prins Ronny overlijdt plots

Net voor de prinsenonthulling in november kwam het hele trieste bericht van het overlijden van Ronnys vader. ,,Dat was erg moeilijk. Heel dubbel ook. Ik ben naar mijn moeder gegaan en we hebben natuurlijk samen hierover gesproken. Mam zei dat ons pap niet anders zou willen dan het door te laten gaan. Ik weet ook niet hoe de organisatie het had opgelost als ik door het overlijden van mijn vader een andere keus had gemaakt. We zijn er dan toch aan begonnen. Met mijn vader in gedachten, maakt het prins carnaval zijn dit allemaal wel een hele speciale aangelegenheid.”

Feest bij Adora geeft veel voldoening

Dus maken ze deze dagen overuren, die twee beste maten. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. En daarbij hebben ze volop aandacht voor alle groepen in Balkum en Milrooij. Dus togen ze naar een feestje van stichting Adora, die zich inzet voor onder meer een mooie vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking. ,,Zo mooi wat ze allemaal voor hen doen. En het geeft zoveel voldoening om daar als prins en adjudant bij te zijn”, vinden Ton en Ronny.

Ineens duiken overal bananen op in Dun Birrekoal

De twee hadden dit carnavalsseizoen ook veel aandacht voor het betrekken van de jeugdhoogheden bij het carnaval in Dun Birrekoal. ,,Het is een mooi stel, prinses Senne I, adjudant Jelte, Minister Van Jong Volk Pim en Opperstalmeester Floor. We hebben ze een uitje aangeboden. Dat werd een escaperoom en daarna naar McDonalds. Ik flauwekulde wat over Bert en een banaan in zijn oor. En sinds die tijd gaat het de hele carnaval over bananen. Zo hebben we met zijn zessen ook stik veel plezier.”

Volledig scherm Twee jonge carnavalsvierders gaan even op de foto met prins Ronny dun Urste. © Domien van der Meijden