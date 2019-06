Nog één dagje uitverkoop bij Wereldwinkel Gestel

Zachtfruit­te­ler in Olland wil zonnepane­len boven bramen: ‘Meierij­stad, maak haast met kaders, zodat ik verder kan’

7:23 OLLAND - Om de klimaatdoelen te halen, zal er in Meierijstad, net als in andere gemeenten veel energie duurzaam opgewekt moeten gaan worden. Maar: niet alle initiatieven passen even goed in het landschap. Meierijstad wil daarom snel kaders opstellen. Fruitteler Van Hoof uit Olland maande de gemeente haast te maken.